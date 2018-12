Sulmona, inaugurata nuova stazione

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 13 DIC - Un investimento di sette milioni di euro e sei mesi di lavoro: questi i numeri della nuova stazione di Sulmona, inaugurata questa mattina, alla presenza dell'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, il sulmonese Maurizio Gentile, del direttore territoriale di Rfi, Giulio Del Vasto e del sindaco Annamaria Casini.

Nuovi marciapiedi, con eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di tre ascensori, rampe esterne e percorsi tattili per non vedenti, un nuovo sistema di illuminazione con lampade a led, riqualificazione del sottopassaggio, dell'atrio, compresa la biglietteria e della sala d'aspetto sono le novità più rilevanti, alle quali si aggiungerà entro la primavera il sistema di informazione visiva e sonora per i viaggiatori. I lavori, sia per le opere murarie che per quelle tecnologiche, sono stati realizzati dalla ditta Zappa Benedetto.