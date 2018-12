Riapre strada da Montereale a Campotosto

(ANSA) - L'AQUILA, 12 DIC - Sarà riaperta domani giovedì 13, alle 12, dopo una lunga chiusura a causa di una frana, la strada provinciale 2 che collega Montereale a Campotosto (L'Aquila). Lo annuncia il consigliere regionale abruzzese Pierpaolo Pietrucci ricordando la mobilitazione promossa insieme alla popolazione per "restituire a comunità già duramente colpite dagli eventi naturali degli ultimi anni un'arteria fondamentale per i collegamenti e la vivibilità del territorio". "Ringrazio il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso - scrive Pietrucci in una nota - e l'amministrazione provinciale per avere raccolto le mie sollecitazioni e aver fatto l'uso necessario dei fondi che la Regione stanziò, su mia iniziativa, nel luglio scorso". Il 17 ottobre scorso si tenne un vertice operativo proprio sul posto, in corrispondenza dell'interruzione che ha creato disagi agli abitanti di Montereale e di Campotosto, costretti a utilizzare un percorso lungo e tortuoso.