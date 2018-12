Jazz e blues nel paese dei murales

(ANSA) -TERAMO,12 DIC - Jazz, musica d'autore e blues dal 14 al 16 dicembre ad Azzinano di Tossicia (Teramo) con 'Abruzzo dal Vivo Winter', tre appuntamenti del cartellone di eventi voluto dalla Regione Abruzzo e dedicato alla rivitalizzazione del cratere sismico. Nel paese dei murales si comincia con 'Tradizioni Progressive', concerto in piazza Santa Lucia alle 21 di venerdì 14, preceduto, alle 19.30, da 'Il fuoco della Terra', omaggio ad Annunziata Scipione, riconosciuta migliore artista naive contemporanea. Sabato 15 alle 21 concerto de 'Il Campo della fiera', gruppo nato da un'idea di Fabrizio Medori con musicisti della provincia di Teramo legati dalla passione per la musica d'autore. Domenica 16 alle 21 'Christmas Swing' con Pepper & The Jelliers, quartetto abruzzese specializzato in jazz tradizionale e blues delle origini. La band riscopre gli stili in voga negli Stati Uniti dalla seconda metà dell'800 ai tardi anni '40: un percorso dagli swing degli anni '20 al gospel e al blues con le diverse interpretazioni della festività.