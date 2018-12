Sergiacomo e la 'libertà del fantastico'

(ANSA) - PESCARA, 10 DIC - Martedì 11 alle 17 al Museo "Colonna" di Pescara sarà presentato il libro di Lucilla Sergiacomo "L'assoluta libertà del fantastico. Un viaggio nella fantasia da Omero a Calvino" (ed. Odoya). Partecipano l'assessore alla Cultura del Comune di Pescara Giovanni Di Iacovo con Antimo Amore, Gabriella Albertini, Ezio Sciarra e l'autrice, docente di italiano e lingue classiche che si occupa di critica letteraria e didattica dell'italiano. L'attrice Giulia Basel leggerà brani.

Accostando testi della letteratura di tutti i tempi Sergiacomo argomenta per dimostrare come il fantastico abbia sempre conservato le stesse caratteristiche di allontanamento da quel che inquadriamo nella "normalità" da risultare irrazionale, destando sorpresa e paura. Scrive Gino Ruozzi nella prefazione: "Il 'modo' fantastico che Sergiacomo perlustra scava nella natura degli uomini, la stragrande maggioranza dei quali vive di fedi, simboli, allegorie, che non sono meno vere e decisive di quella che indichiamo superficialmente come realtà".