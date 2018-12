Al Massimo 'Non è una messa in scena'

(ANSA) - PESCARA, 10 DIC - Al Teatro Massimo di Pescara, oggi alle 19, "Non è una messa in scena. Ti porto in viaggio tra l'affido, l'accoglienza e altre meraviglie", non un convegno o un susseguirsi di interventi, ma l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo Marinella Sclocco che racconterà sul palco la bellezza del sociale, dell'affido e dell'accoglienza, facendosi voce narrante di un vero e proprio spettacolo teatrale. Il format è quello del docu-teatro, in cui con performance teatrali e mini-video documentari saranno raccontate le esperienze delle famiglie affidatarie abruzzesi e le attività promosse da altre realtà impegnate nel sociale. Sul palco anche l'attrice Tiziana Di Tonno, Alberto Grosso e Romano Sarra con la Compagnia Officine Solidali Teatro Pescara a cura di Federica Vicino, Giuditta Di Tollo e Maddalena Nervegna e il Teatro del Krak a cura di Antonio Tucci, Cristina Baldassarre con la Compagnia delle Nuvole, gli AfricAnffas e Blu Dance di Anffas Pescara con i maestri Pino Petraccia e Piero Nicotri.