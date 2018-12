Pronto il presepe vivente di Rivisondoli

(ANSA) - RIVISONDOLI (L'AQUILA), 8 DIC - È Maria Vittoria Di Battista, 18enne di Castel di Sangro (L'Aquila), la Madonnina della 68/a edizione del Presepe vivente di Rivisondoli.

L'annuncio è stato dato oggi, festa dell'Immacolata, dopo la messa nella chiesa madre San Nicola di Bari. Accanto a Maria Vittoria, nella rappresentazione prevista nella Piana di Piè Lucente il 5 gennaio 2019 con 500 figuranti, San Giuseppe sarà interpretato da Luca Acconcia, 33enne di Castelvecchio Subequo (L'Aquila). Il bambinello, che come da tradizione è l'ultimo nato in paese, sarà Leon Monaco, venuto alla luce l'11 ottobre scorso. Il piccolo è fratello di Martin, che nel 2015 fu per pochi giorni il Bambin Gesù: partecipò alla presentazione nel giorno dell'Immacolata, ma nella mangiatoia di Piè Lucente fu sostituito da Samuele Ferrara, nato agli inizi di dicembre. Gli altri principali personaggi sono Angelica Delle Donne, sedicenne di Castel di Sangro, che vestirà i panni dell'Angelo della capanna, e la coetanea Agnese Sarra, Madonna dell'Annunciazione.