Giulianova, pasti gratis per 70 persone

(ANSA) - GIULIANOVA (TERAMO), 5 DIC - Sono 70 i pasti giornalieri che il Comune di Giulianova garantirà gratuitamente ai meno abbienti: l'iniziativa, varata durante la precedente Giunta Mastromauro, è stata riproposta anche per il 2019 inserendo tra le condizioni di partecipazione nella gara per la refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia, e di fornitura delle derrate alimentari agli asili nido comunali, questo specifico impegno a carico del contraente con durata triennale.

I residenti con un reddito ISEE 2018 non superiore ad 8.000 euro, dovranno consegnare la domanda di ammissione entro il prossimo 22 dicembre all'Ufficio Protocollo del Comune.

Costituiscono criteri di priorità d'accesso ai benefici la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più componenti in possesso di riconoscimento di L. 104/92 o di invalidità non inferiore all'80%; lo stato di disoccupazione dell'istante o di altro componente il nucleo familiare; la precedente presa in carico da parte dei Servizi Sociali del Comune; la presenza di minori.