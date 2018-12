Nuovo ospedale Sulmona: sindaco Casini, punto di partenza

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 4 DIC - "La riconsegna del primo ospedale antisismico d'Abruzzo è da accogliere con grande gioia e con i migliori auspici perché da questo bisogna ripartire in maniera decisa per poter ridare a questo territorio una sanità di alto livello a cui noi stiamo puntando già da diverso tempo".

Lo ha detto il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, a margine della consegna del nuovo ospedale di Sulmona. "Capisco l'apprensione dei cittadini che hanno protestato perché è da oltre 15 anni che questo ospedale viene svuotato, viene depauperato di risorse, di personale. Oggi voglio guardare questa giornata come un punto di partenza dove si possa ragionare su tutte le soluzioni proposte per dare lo slancio, sia in termini di gestione, primari e macchinari che stiamo aspettando da due anni, sia in termini di programmazione che coinvolga anche altri territori. L'ospedale di Sulmona oggi ha tutti i requisiti per essere al centro di un bacino molto più ampio - conclude la sindaca Peligna - in cui ci sia l'Alto Sangro, la Valle Subequana, l'Alta Val Pescara e che possa, con l'attuale normativa, consentire quel livello di classificazione che tutti auspichiamo". (ANSA).