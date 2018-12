Corecom e Curia Teramo contro fake news

(ANSA) - TERAMO, 4 DIC - Successo all'iniziativa voluta dal Corecom Abruzzo e dalla Curia vescovile di Teramo, in cui il mondo della comunicazione ha incontrato il territorio e gli operatori del settore. Presenti il vescovo di Teramo, monsignor Lorenzo Leuzzi, e del presidente dei Corecom italiani e d'Abruzzo, Filippo Lucci. Rimettere al centro il ruolo di giornalista, per tornare a valorizzazione il mondo dell'informazione, sono gli aspetti sottolineati dal presidente Corecom. "Il mondo governato dai social, che hanno creato confusione senza distinguere il vero dal falso - ha detto Lucci - impone una ripartenza dallo slancio di questo vescovo che oltre all'impegno pastorale ha messo in campo anche l' impegno per un territorio. Il tema di oggi - ha aggiunto Lucci - è anche il motivo per cui la categoria dei giornalisti deve rilanciare il suo impegno: la società non può rinunciare ai giornalisti e alla loro capacità di scegliere le fonti, di distinguere i fatti nonostante il rinnovo continuo dei mezzi di informazione".