Natale, a Lanciano un nuovo albero

(ANSA) - Lanciano (Chieti), 3 DIC - Sono 44 gli eventi del cartellone di Natale di Lanciano presentato oggi dal sindaco Mario Pupillo e dall'assessore alla Cultura Marusca Miscia. Ma la novità è stata la presentazione del nuovo albero di Natale che sorgerà in piazza Plebiscito, con accensione la vigila dell'Immacolata, dopo che nel 20017 venne contestato albero senziente Lignum Verba.

Quest'anno il bando fatto dal comune è andato deserto, ma con le medesime caratteristiche di ecososteniblità ci sarà un albero donato alla città dall'avvocato Donato Di Campli, imprenditore e procuratore Supporter Management, a cui hanno contribuito altri sponsor.

Costo dell'albero 16 mila euro, il triplo del 2017. L'albero di Natale è realizzato in legno lamellare di acero rosso e avrà un'altezza di 10 metri e base di quattro 4 per 4, su cui scenderanno 6 mila luci a led. Il manufatto è stato realizzato dalla società Trovatek, progettato da Carmine Mergiotti e Fabio Cecco D'Ortona.