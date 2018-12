Parroco San Cetteo nominato vice-vescovo

(ANSA) - PESCARA, 2 DIC - Il parroco di San Cetteo, don Francesco Santuccione, è stato nominato nuovo vicario generale della chiesa locale, dopo le dimissioni di don Lucio Giacintucci, parroco di Cepagatti. Lo ha annunciato - si legge in una nota - monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne ai fedeli radunati in San Cetteo per la celebrazione della prima domenica di Avvento e per l'istituzione del ministero del lettorato. "A conclusione di questa celebrazione, visto il luogo e la presenza del parroco, voglio darvi un annuncio: don Francesco Santuccione è il nuovo vicario generale", ha detto Valentinetti. Don Santuccione, classe '51, originario di Cepagatti, è sacerdote dal 1975. È stato segretario di monsignor Antonio Iannucci, ha guidato diversi movimenti e associazioni laicali e ha lavorato per diversi anni come parroco di San Luigi a Pescara. Dal 2012 guida la comunità di San Cetteo.