Giovane accoltellato a Chieti

(ANSA) - CHIETI, 1 DIC - Un giovane di 25 anni di Chieti è ricoverato all'ospedale di Chieti dopo essere stato accoltellato al torace e ad una spalla: il ragazzo ha una prognosi di 30 giorni e non corre pericolo di vita. L'aggressore, in base alle testimonianze raccolte dai carabinieri, è un 31enne teatino che al momento è indagato per tentato omicidio. Il fatto, scaturito da futili motivi dopo uno scambio di battute fra i due, è avvenuto poco prima delle 6 a Chieti Scalo, all'interno della 'Galleria Scalo',un fabbricato nel quale si trovano attività commerciali, pub e ristoranti. Intorno alle 5.30, prima dell'aggressione, nella galleria era accaduto un altro episodio: un giovane psicologo aveva avuto un diverbio con un ragazzo all'interno di un locale. Quando è uscito è stato spintonato dall'antagonista - poi denunciato per favoreggiamento - finendo a terra e battendo la testa a terra; a quel punto sul posto è arrivata una terza persona, ovvero il 31enne, che ha cercato di accoltellarlo, senza riuscirvi.