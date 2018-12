Allergie, un confronto a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 1 DIC - Si parlerà di allergie, per conoscerle e prevenirle, oggi 1 dicembre alle 9 nella sala consiliare del Comune di Pescara, nell'incontro aperto a tutti intitolato "Pescara pensa 'Allergicamente'", promosso dall'Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri (Aaiito) e patrocinato dalla Asl di Pescara. La campagna di sensibilizzazione "Allergicamente" ha i seguenti obiettivi: divulgare informazioni corrette, puntualizzare il ruolo dell'allergologo come figura professionale e promuovere le terapie più appropriate. All'evento interverranno Marco Cervone, Caterina Colangelo, Angelo Trovato, Fabio Di Stefano, Luca Merco, Livia Altobelli. Le allergie - da inalanti, da alimenti, da farmaci, da imenotteri e cutanee - sono patologie in continua crescita, si stima colpiscano circa 12 milioni di persone solo in Italia. Sono complesse e di diversa gravità, con importanti ricadute negative sulla qualità della vita dei pazienti e un significativo impatto sui costi socio-sanitari.