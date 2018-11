Corecom, confronto Chiesa-informazione

(ANSA) - PESCARA, 29 NOV - Un confronto tra Chiesa e mondo dell' informazione voluto dal Corecom Abruzzo: si svolgerà a Teramo il prossimo 4 dicembre alle 11:30, presso la Curia Vescovile di Teramo (in piazza Martiri della Libertà), un incontro tra gli operatori dell'informazione abruzzese e il Vescovo di Teramo Mons. Lorenzo Leuzzi. "L'iniziativa - spiega il Presidente del Corecom Filippo Lucci - nasce a seguito dello straordinario impegno pastorale che il nuovo Vescovo di Teramo ha messo in campo nella sua diocesi rilanciando l'attività delle istituzioni e di ogni singolo cittadino sui vari temi di interesse pubblico. Questo impegno ci consente di iniziare a programmare un nuovo futuro per i nostri territori e in questa ottica abbiamo già avviato un proficuo confronto con le più autorevoli intelligenze del Paese". "A questo tavolo - spiega Lucci - il mondo dell'informazione abruzzese può giocare un ruolo fondamentale e per questo mi auguro la più ampia partecipazione".