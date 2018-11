Monumenti illuminati e panchine rosse

(ANSA) - PESCARA, 25 NOV - Tante le iniziative in Abruzzo nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A Teramo da ieri il Duomo è illuminato di rosso, per iniziativa della Commissione Pari Opportunità (Cpo) della Provincia. A Spoltore (Pescara) un drappo rosso sventola tra le bandiere del Municipio e oggi una prima panchina rossa è stata verniciata nel parco della frazione Santa Teresa, nei prossimi giorni l'operazione coinvolgerà tutte le frazioni e i 5 borghi.

A Pineto (Teramo), ieri, tanti studenti hanno partecipato all'incontro "Combattiamo la violenza di genere" organizzato dalla locale Cpo, per poi ascoltare, al Teatro Polifunzionale, testimonianze di quanti si occupano quotidianamente del tema e quella di Tiziana Di Ruscio, che ha raccontato la sua storia e illustrato la sua attività con l'Associazione Il Nastro Rosa.

Oggi a Cepagatti (Pescara) incontro "Storie di donne oltre la paura" e lo spettacolo teatrale "Per vergogna, per amore", evento organizzato da Comune e Fondazione Dean Martin.