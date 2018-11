Lavoro: Sorial, per salvare dipendenti Ball si usi cig

(ANSA) - CHIETI, 24 NOV - Un appello a utilizzare gli strumenti a disposizione, a cominciare da 12 mesi di cassa integrazione per la reindustrializzazione: è quello rivolto alla Ball, che ha deciso di chiudere lo stabilimento di San Martino sulla Marrucina (Chieti) licenziando i 70 addetti, dal vice capo di gabinetto del ministero dello Sviluppo economico, Giorgio Sorial, oggi a Chieti per partecipare all'assemblea indetta dalla Provincia a tutela del'occupazione. "E' una trattativa in salita, la multinazionale probabilmente non comprende gli effetti della decisione e nemmeno l'esistenza di alcuni strumenti che negli Stati Uniti non hanno - ha detto Sorial - Anche per questo facciamo un appello diretto a tutte le aziende che possono far comprendere ai vertici della società l'impatto sul territorio, che ha già subito negli ultimi anni una migrazione di aziende". I prossimi step, ha annunciato Sorial, sono al tavolo al ministero dello Sviluppo economico "dove abbiamo già dichiarato che mettiamo a disposizione tutti gli strumenti finanziari possibili, quindi una cassa integrazione per 12 mesi, gli strumenti finanziari dello sviluppo economico nel caso in cui ci fossero aziende interessate a mantenere quella produzione e a farne altre. Siamo a disposizione - ha proseguito Sorial - per compartecipare anche dal punto di vista finanziario. Gli strumenti ci sono, il Governo li ha messi a disposizione, ne ha creati di nuovi, ha reintrodotto delle casse integrazioni tolte dal Jobs Act, quindi oggi i lavoratori potrebbero essere in condizione di avere 12 mesi di cassa integrazione per reindustrializzazione". "E' chiaro che l'istanza deve farla l'azienda - ha proseguito il vice capo di gabinetto del Mise - quindi facciamo un appello diretto ai vertici americani: sappiamo che negli Stati Uniti questi strumenti non esistono, se vogliono glieli spieghiamo per filo e per segno, ma diamo la possibilità a questi lavoratori di continuare la produzione e a questo territorio di continuare ad avere un'attività produttiva importante. Il primo passo - ha concluso Sorial - è congelare la procedura di licenziamento", avviata l'11 ottobre e che andrà a scadere proprio il giorno di Natale. (ANSA).