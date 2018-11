Lettera sui social'licenziati a Natale!'

(ANSA) - SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CHIETI), 23 NOV - "Sono passato innumerevoli volte nelle tue mani attraverso il mio lavoro. Sono un lavoratore della Ball Beverage Packaging srl di San Martino sulla Marrucina, dal 1981 produco lattine in alluminio da 33cl formato sleek per Coca Cola, Nestlè, Campari, Carlsberg, Peroni, Birra Castello, San Benedetto, Heineken, Ferrero e tanti altri". Inizia così la 'lettera del lavoratore' condivisa sui social in un tam tam di solidarietà. Nel titolo, il dramma per ciascuno dei 70 dipendenti della multinazionale ai quali si aggiungono 15 addetti ai servizi: "La Ball mi licenzierà a Natale!!!". Il 25 dicembre, continua la lettera, "quando saremo tempestati dalle pubblicità scintillanti dei clienti della Ball, sarò seduto a un tavolo con la famiglia per una triste giornata di festa. Quello sarà il mio primo giorno da ex lavoratore. Come ti sentiresti se la tua azienda decidesse di licenziarti il giorno di Natale pur non essendo in crisi? Io mi sento male, tradito".