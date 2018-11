Perseguitava donna, arrestato stalker

(ANSA) - NOTARESCO (TERAMO), 17 NOV - I carabinieri della stazione di Notaresco hanno arrestato un 56enne del luogo per aver violato le disposizioni del giudice che gli vietava di avvicinarsi ad una donna di 46 anni di Notaresco che perseguitava da tempo. L'uomo era stato raggiunto dal provvedimento firmato dal gip del tribunale di Teramo lo scorso 30 luglio, perché contro di lui c'era un'indagine su atti persecutori nei confronti della donna. Nonostante la misura in atto, però, l'uomo in tre diverse circostanze è stato fermato nelle immediate vicinanze dell'abitazione della donna e, in un caso, era stato trovato anche in possesso di un coltello lungo 15 centimetri. Su segnalazione dei militari il gip ha inasprito il provvedimento, disponendone l'arresto in considerazione della sua pericolosità sociale. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Castrogno.