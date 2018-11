Come diventammo una Repubblica a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 17 NOV - In occasione del 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, la Fondazione Brigata Maiella, nell'organizzare la mostra "E diventammo Repubblica nella Nuova Europa", ha inteso illustrare gli anni cruciali della Transizione (1943-1948) dal Regime fascista alla nuova democrazia, ponendo in particolare evidenza il collegamento tra i valori emersi dalla Resistenza e quelli scelti come fondanti, dopo un dibattito, talora serrato e veemente, nella Carta costituzionale.

"Mi ritorna nelle orecchie il grido lanciato a perdifiato da decine e decine di migliaia di cittadini e lavoratori "Tieni duro". So che questo grido vuol dire molte cose, anche quelle che non possiamo fare: ma vuol dire in particolare tieni duro per la Costituente!".

Sono le parole che Pietro Nenni scrisse sul suo diario dopo il viaggio elettorale che lo aveva portato in giro per mezza Italia a rappresentare le ragioni della Repubblica in vista delle elezioni del 2 giugno 1946.