Tre orsi morti in vasca raccolta d'acqua

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 15 NOV - Tre orsi, due cuccioli e una femmina di dieci anni, sono stati trovati morti dal personale del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e dai Carabinieri forestali in una vasca per la raccolta dell'acqua in località Le Fossette tra i Comuni di Balsorano e Villavallelonga, nella Zona di Protezione esterna del Parco. I tre animali sono presumibilmente annegati cadendo nella vasca per la raccolta delle acque dalla quale non sono riusciti a risalire. La segnalazione della presenza di animali nella vasca è giunta al servizio di sorveglianza da parte di un escursionista di Balsorano e all'alba il personale del Parco ha raggiunto la località. Per il recupero dei plantigradi è stato necessario l'intervento di un elicottero messo a disposizione dai Carabinieri forestali, in quanto la località si trova in alta quota ed è raggiungibile solo a piedi. Le carcasse sono state trasportate a Pescasseroli e saranno sottoposte ad esame necroscopico per escludere che non ci siano altre cause di morte.