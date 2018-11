Fidanzati minori rapinati, 3 arresti

(ANSA) - PESCARA, 15 NOV - Prima le offese, poi le botte, la rapina e la fuga: due fidanzatini di Pescara - 17 anni lui, 16 lei - sono stati brutalmente aggrediti da quattro sconosciuti, mentre erano tranquilli su una panchina, la notte del 21 ottobre, a due passi dalla principale piazza del capoluogo adriatico. Oggi la Polizia ha arrestato i responsabili: si tratta di tre 18enni; coinvolto anche un minore, 17 anni da compiere, la cui posizione è al vaglio del Tribunale per i minori. Diffuso dalla Questura un video in cui si vedono i terribili istanti del pestaggio: "Un'aggressione feroce, grave ed immotivata", ha detto il dirigente della squadra Mobile, Dante Cosentino. Nelle immagini delle videocamere di sorveglianza di un negozio - fondamentali per ricostruire l'accaduto - si vedono i quattro che si avvicinano alla coppia.

Alcuni scambi di battute, poi il pestaggio. Alla fine la fuga con la borsa della ragazza e i due fidanzatini lasciati a terra esanimi. Inutile l'intervento di un automobilista, messo in fuga dagli aggressori.