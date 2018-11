Appello Aci Teramo per salvare autodromo

(ANSA) - TERAMO, 15 NOV - Esiste dal 1978 ma fino ad oggi è conosciuto soltanto degli appassionati di modellismo, nonostante sia uno dei pochissimi impianti specifici esistenti in Italia: sul mini-autodromo di Teramo, lungo la statale 81 nella frazione di Piano della Lenta, dedicato esclusivamente all'automodellismo radiocomandato a scoppio, arriva l'appello dell'Automobile club di Teramo con il presidente Carmine Cellinese, rivolto agli amministratori teramani, affinché trovino il modo di rilanciare le enormi potenzialità del sito sotto il profilo dell'economia legata al turismo. "Attraverso mirati interventi di promozione e sostegno, l'impianto potrebbe rappresentare una leva per intercettare appassionati e dunque presenze turistiche in città", spiega Cellinese. Il mini-autodromo, realizzato 40 anni fa, è ancora operativo grazie all'associazione Modellistica teramana che con dedizione si cura della manutenzione e dell'allestimento di importanti campionati e trofei per modellini con motori elettrici e a scoppio radiocomandati.