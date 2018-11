Terminal bus,Anagnina pronta a settembre

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "Tra tempi di progettazione, realizzazione e bando l'autostazione Anagnina sarà pronta a settembre 2019". Lo ha detto l'assessore alla Città in Movimento di Roma Linda Meleo in merito alla realizzazione di un hub per i bus alternativo a quello alla Tiburtina. Durante una seduta della commissione Mobilità che ha trattato il tema dell'autostazione Tibus, Meleo ha detto "nel frattempo stiamo lavorando per individuare aree nel piazzale est per realizzare la nuova autostazione Tiburtina. Vogliamo assicurare il minor disagio possibile ai cittadini di Abruzzo e Marche. Miriamo a riorganizzare alcune linee su Anagnina e contemporaneamente a evitare disagi per le popolazioni coinvolte". I tecnici del dipartimento Mobilità del Comune, intervenendo in commissione Mobilità, non hanno usato mezze misure per definire ciò che sta accadendo con l'autostazione di Tiburtina da dove ogni giorno si muovono 600 corse di bus che collegano principalmente Abruzzo e Lazio, ma servono anche le Marche fino ad arrivare ad altre Nazioni.