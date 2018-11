Fiume Saline,Montesilvano chiama Regione

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 13 NOV - Periodici interventi di manutenzione dell'alveo e degli argini del fiume Saline e degli affluenti Tavo e Fino per prevenire e limitare rischi di allagamento a Montesilvano: è quanto chiede il sindaco Francesco Maragno in una lettera al presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, al responsabile Dipartimento Infrastrutture, trasporti, mobilità, reti e logistica (Dpe) della Regione, Emidio Primavera, oltre che al dirigente del Genio civile regionale di Pescara Vittorio Di Biase, al prefetto, al presidente della Provincia di Pescara e al sindaco della vicina Città Sant'Angelo. "Questo alla luce di quanto accaduto in altre regioni colpite da eventi meteorologici eccezionali con incalcolabili danni a persone e territorio - scrive Maragno - Situazioni di pericolo mi costringono spesso ad aprire il Coc, impiegando personale, mezzi e risorse. Dopo ogni temporale la battigia è invasa da rifiuti trasportati dal moto ondoso e provenienti dal Saline che aumenta notevolmente la portata".