Terminal bus Roma:Lolli, da Raggi ci aspettiamo sensibilità

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "C'è una cosa che mi viene dal cuore e devo dirla: quando ci è stato chiesto di accogliere parte dei rifiuti di Roma, che era in emergenza, noi con grande sacrificio lo abbiamo fatto perché siamo un Paese e dei problemi dobbiamo farci carico insieme. Ora ci aspettiamo la stessa sensibilità e attenzione". Il presidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli non ha usato mezze misure nell'indirizzare un messaggio chiaro alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Questa mattina, amministratori locali abruzzesi e laziali si sono riuniti in sit-in per dire 'no' alla scelta dell'amministrazione capitolina di spostare il terminal bus, che collega principalmente le due regioni, ad Anagnina. "Qualche settimana fa - ha rincarato l'assessore regionale del Lazio all'Urbanisica, Ciclo dei Rifiuti e Politiche Abitative Massimiliano Valeriani - abbiamo prorogato l'accordo per lo spostamento di una parte dei rifiuti in Abruzzo e gli abruzzesi lo hanno fatto nonostante il malcontento per la decisione su Tibus". (ANSA).