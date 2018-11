Omessa bonifica, indagati vertici Edison

(ANSA) - PESCARA, 12 NOV - Il presidente del cda di Edison, Jean Bernard Levy e l'ad Marc Benayoun son indagati dalla procura di Pescara per omessa bonifica del sito industriale Piano d'Orta del Comune di Bolognano (Pescara). Il nucleo investigativo dei Carabinieri Forestali di Pescara diretti dal Ten Col. Angelozzi, su ordine del pm della Procura della Repubblica di Pescara Salvatore Campochiaro ha notificato inoltre nei giorni scorsi quattro avvisi di garanzia per i reati di inquinamento ambientale, falso ideologico e omissioni d'atti d'ufficio.

Risultano indagati il sindaco del Comune di Bolognano Silvina Sarra, Il Dirigente della Regione Abruzzo Franco Gerardini, il Comandante della Polizia Provinciale di Pescara Giulio Honorati ed Antonio Ricordi sempre della Polizia Provinciale. Si tratta dell'area industriale del sito Montedison che produceva fertilizzanti chiuso dal 1964 nel quale sono stati ritrovati elementi pericolosi per la salute umana fino ad 8 metri di profondità nel terreno.