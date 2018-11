Terminal bus Roma: Lolli, è in gioco il futuro dell'Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 9 NOV - "Ci giochiamo il futuro della nostra regione sul sistema delle connessioni". Così, a margine di una conferenza stampa a Pescara, il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, a proposito della delocalizzazione del terminal bus dalla stazione Tiburtina di Roma ad Anagnina, sottolineando che "in questo modo si indebolisce anche il futuro del Lazio perché ricordo l'integrazione che c'è tra Abruzzo e Lazio". Ricordando la mobilitazione promossa per lunedì, con una conferenza stampa al terminal bus Tiburtina, Lolli sottolinea che l'iniziativa è promossa da Regione Abruzzo e Regione Lazio per "far capire al Comune di Roma l'errore che sta facendo. Loro - aggiunge - dicono, e non ho motivo di dubitarlo, che si tratta di uno spostamento temporaneo a causa di un contenzioso, ma quando c'è un contenzioso del genere la temporaneità può durare anni, tanto che loro investono su Anagnina".(SEGUE).