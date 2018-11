Camion in fiamme su A25, nessun ferito

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 6 NOV - Un incendio di un autoarticolato è avvenuto sull'autostrada A25 al km 113. Dal vano motore del camion, che trasportava ferro, è fuoriuscita improvvisamente una nube di fumo nera che ha costretto il conducente a fermare il mezzo sulla corsia di emergenza e allertare i vigili del fuoco di Avezzano. I pompieri, intervenuti, hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area in un paio d'ore. Le fiamme hanno distrutto parzialmente il mezzo. Non si sono registrati feriti né disagi al traffico autostradale.