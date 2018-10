Cc in scuole Pescara, trovato hashish

(ANSA) - PESCARA, 31 OTT - Droga in una scuola di Pescara: a trovarla sono stati i Carabinieri della locale Compagnia che, nel corso di un controllo condotto in un Istituto superiore della città in collaborazione con il Nucleo Cinofili dell'Arma di Chieti, hanno rinvenuto oltre dieci grammi di hashish e due spinelli. L'hashish è stato trovato nell'armadietto di un'aula, mentre gli spinelli, contenenti marijuana, erano nel cortile esterno e probabilmente erano stato abbandonati subito dopo l' arrivo dei militari dell'Arma. Il controllo, condotto dai Carabinieri della Compagnia di Pescara, agli ordini del capitano Antonio Di Mauro, rientra nell'ambito della campagna finalizzata al contrasto del fenomeno dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno degli istituti scolastici. Nel corso del servizio, i militari hanno anche sottoposto a controllo circa 30 persone e 20 autoveicoli; sette le perquisizioni personali e domiciliari.