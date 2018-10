Albero Natale ecosostenibile,nuovo bando

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 31 OTT - Nel 2017 dure polemiche a Lanciano dopo l'installazione dell'albero senziente 'Lignum Verba' che cambiava colore in base alle scelte dei passanti tramite App. Il Comune di Lanciano pubblica quest'anno un nuovo bando per realizzare un albero di Natale ecosostenibile, termine per la presentazione dei progetti il 12 novembre. L'albero dovrà avere almeno 6 metri di diametro e 10 metri di altezza, illuminato a led. "Il bando - spiega l'assessore alla Cultura Marusca Miscia - è rivolto ad artisti, imprenditori, istituti scolastici, associazioni e altri organismi pubblici o privati, anche in forma associata; intende promuovere attività che possano contribuire a consolidare un modello culturale fondato sulla sostenibilità ambientale dell'intervento artistico. Il simbolo dovrà unire la comunità di Lanciano, che difende fortemente l'ambiente, intorno a valori positivi da comunicare con idee innovative che facciano riflettere sulla bellezza del Natale e sulla necessità di salvaguardare l'ambiente".