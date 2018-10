Strada Parchi:Pezzopane,Toninelli firmi decreti per cantieri

(ANSA) - L'AQUILA, 28 OTT - "Pretendiamo che si chieda scusa agli abruzzesi e agli italiani e chiediamo al ministro Toninelli di firmare i decreti e di far iniziare subito i nuovi cantieri per una rapida messa in sicurezza. La pianti con inutili cialtronate per attirare l'attenzione, che finora ci hanno solo procurato danno di immagine e tempo perso". Così la deputata del Pd Stefania Pezzopane in merito alla vicenda della sicurezza dei viadotti sulle autostrade A24 e A25.

"Toninelli e il governo - dichiara in una nota - stanno giocando sulla pelle degli abruzzesi con fughe in avanti e smentite continue. Alternano allarmismo e rassicurazioni con attacchi al gestore, seguiti poi da mielosi ringraziamenti. Nel frattempo è calato il traffico, si è seminata paura e insicurezza. Lo stesso è avvenuto con i fondi per la messa in sicurezza della rete autostradale. Prima lo scippo di 200 milioni dai fondi della regione Abruzzo con la complicità dei parlamentari abruzzesi della maggioranza, poi la retromarcia con emendamenti copiati da quelli presentati dal Pd. Intanto si perde tempo, i lavori non iniziano e i lavoratori rischiano il posto di lavoro". (ANSA).