Malore in gara ciclocross, muore atleta

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 28 OTT - Il malore durante una gara, l'arresto cardiaco, i tentativi di rianimazione, anche con l'utilizzo del defibrillatore, la corsa in ospedale e il decesso: è morto così, a Montesilvano, un atleta quarantenne impegnato in una competizione di ciclocross. I fatti sono avvenuti nel circuito di corso Strasburgo, dove oggi era prevista una tappa dell'Adriatico Cross Tour. L'uomo avrebbe avuto un malore mentre era sulla bici. Inizialmente si sarebbe ripreso, poi ci sarebbe stato un peggioramento, con conseguente perdita di conoscenza. E' stato subito soccorso dal personale di un'ambulanza che presidiava l'evento e da un medico presente sul posto, poi è arrivata l'ambulanza medicalizzata del 118. L'atleta è stato defibrillato e caricato in ambulanza. Anche in pronto soccorso a Pescara sono proseguite le manovre rianimatorie, ma per lui non c'è stato niente da fare. Informati del caso, sul posto sono poi arrivati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, per tutti gli accertamenti.