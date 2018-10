Carovana prevenzione Komen a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 24 OTT - Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori del seno, a Pescara sosterà giovedì 25 e venerdì 26 la Carovana della prevenzione di Komen Italia, programma itinerante promosso insieme a Fondazione Policlinico Universitario 'A. Gemelli Irccs'. Nelle tre Unità Mobili ad alta tecnologia della Carovana, dalle 9 alle 16.30, visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno, dei tumori ginecologici, percorsi di prevenzione primaria. L'iniziativa è riservata a donne non inserite nelle liste di screening della Regione Abruzzo. La Carovana ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica, il patrocinio del ministero della Salute e di numerosi Comuni e il sostegno di partner aziendali. Da ottobre 2017 ha effettuato 130 tappe in 12 regioni. A Pescara sarà in piazza Monsignor Italo Febo, nel quartiere San Donato, in collaborazione con la Caritas. Altra iniziativa di Komen l'evento di sensibilizzazione e fundraising venerdì 26 al Museo 'Colonna' dove debutta il neo costituito Comitato regionale. Alle 18 incontro su 'L'arte della prevenzione', organizzato dal "Gruppo 4" nell'ambito della rassegna "Arte&Donna". Intervengono Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia e direttore del Centro integrato di Senologia della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli- Irccs di Roma; Rena Saluppo, presidente Associazione 'Gruppo 4 Postmoderno Liquido'; Nicoletta Agostini, referente del corso di Arte per la Terapia dell'Accademia di Belle Arti di Roma; modera Roberto Chinzari, giornalista Tg1. L'opera 'Persistenze' di Rena Saluppo sarà donata dal Gruppo 4, con ricavato devoluto a Komen Italia per progetti dedicati alla salute femminile in Abruzzo. Komen Italia a sua volta donerà il quadro all' U.O.C. Chirurgia Generale a indirizzo Senologico dell'ospedale 'Bernabeo' di Ortona (Chieti), per avviare una fattiva collaborazione a supporto delle "Donne in Rosa" d'Abruzzo.(ANSA)