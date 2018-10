Gdf, cambio a vertice Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 OTT - Dopo oltre quattro anni di servizio al vertice del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso il colonnello Paolo D'Amata lascia l'incarico per assumere nuove mansioni presso il Comando regionale Abruzzo dell'Aquila. Al suo posto, da oggi, il Colonnello Maurizio Pasquale Favia. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella caserma 'Antonio Zara' di Campobasso. Il colonnello Favia proviene dal Comando Gruppo di Barletta, dove ha prestato servizio per oltre quattro anni.

Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria, nella ultratrentennale carriera di servizio ha operato nei Reparti Antiterrorismo e di Pronto Impiego del Corpo, è stato Comandante di reparti e unità navali, ha ricoperto incarichi presso la Legione Allievi di Bari ed è stato Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Comando Provinciale di Pescara.