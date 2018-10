Socei Impianti, appalto 30 mln in Libia

(ANSA) - PESCARA, 21 OTT - Sono stati affidati alla Soc.e.i.

Impianti di Cepagatti (Pescara) i lavori di manutenzione del Tripoli Medical Center Hospital per interventi di elettromeccanica, idraulica e di servizi generali per un valore di 30 milioni di euro per i prossimi tre anni. Fondata a metà degli anni '90 da Cesarino e Giuliano Leone, la società è attiva sul mercato nazionale ed estero per la fornitura di una pluralità di servizi di impiantistica elettrica, idraulica, di sicurezza, domotica, principalmente nel comparto ospedaliero. "È una grande soddisfazione aver raggiunto questo risultato che conferma la nostra realtà come un'eccellenza nel settore elettromeccanico e che ci terrà impegnati duramente per qualche anno - ha spiegato l'amministratore unico Cesarino Leone - Siamo pertanto alla ricerca di nuove figure professionali, in particolare ingegneri elettromeccanici e civili e figure specializzate nei settori dell'elettronica e dell'informatica, da inserire in questo progetto e, già da domani, inizieremo le selezioni".