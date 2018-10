Il mestiere dell'arte al femminile

(ANSA)-PESCARA, 18 OTT - Promuovere l'arte astratta, l'arte nelle sue declinazioni pratiche, per scoprirne la presenza nella quotidianità, e l'arte come produzione, espressione di creatività: è l'obiettivo del 'Gruppo 4 Postmoderno liquido' che, nato dall'incontro di quattro pittrici per avvicinare le nuove generazioni all'arte, diventa piattaforma per sostenere iniziative di carattere sociale quali prevenzione sanitaria, educazione, valorizzazione del talento femminile. Il primo evento pubblico è la rassegna "Arte&Donna", a Pescara dal 22 al 30 ottobre prossimi. Protagoniste Rena Saluppo, Patrizia D'Andrea, Lucia Ruggieri e Loriana Valentini le cui opere saranno esposte al Museo 'Vittoria Colonna'. La rassegna è stata presentata oggi in Comune a Pescara insieme all'assessore alla Cultura, Giovanni Di Iacovo, che ha apprezzato "la bellezza e l'intelligenza del progetto", auspicando che l'idea che lo ispira possa valicare i confini locali. Contestualmente è stato firmato un protocollo d'intesa tra 'Gruppo 4' e Mi.Be., il Liceo Artistico Misticoni Bellisario di Pescara, nell'ambito del quale le artiste intraprenderanno un percorso di lavoro, nell'anno scolastico in corso, che si concluderà con la premiazione di quattro studentesse partecipanti a un concorso sulle discipline pittoriche. Molto articolata la rassegna; si comincia lunedì 22 alle 17 con l'incontro su "Donne & arte - L'arte delle donne con le donne per le donne", organizzato in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo. Martedì 23 ottobre alle 16.30 inaugurazione della collettiva "L'arte al femminile nel mondo liquido" con la partecipazione di Vittorio Sgarbi, che ha curato la prefazione del catalogo della mostra. Venerdì 26 ottobre alle ore 18 sarà la volta dell'incontro su "L'arte della prevenzione", evento di fundraising organizzato in collaborazione con 'Komen Italia' in coincidenza con il mese della prevenzione del tumore al seno. Sabato 27 ottobre alle ore 10 con "Abruzzo, la sua arte e i suoi artisti" saranno presentati il Progetto MiBe e il concorso abbinato. Infine, martedì 30 ottobre alle 17 l'incontro "Finanziare l'arte per far crescere il territorio", organizzato con Confindustria Chieti-Pescara per parlare di recupero e investimento nell'arte. (ANSA)