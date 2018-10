Sebastiani, Pescara in A? Non ne parlo

(ANSA) - PESCARA, 13 OTT - L'occasione della sosta del campionato ha rappresentato l'occasione per fare in casa Pescara un primissimo bilancio, dopo sette giornate di campionato e alla vigilia dell'anticipo di venerdì prossimo in casa dello Spezia.

A fare il punto della situazione è il presidente Daniele Sebastiani, intervenuto al convegno per il 40/o anniversario del club Donne Biancazzurre. "Dovevo essere in Romania per andare a parlare di alcuni atleti che ci interessano - dice -, ma abbiamo rimandato di una settimana perché volevo partecipare a questo convegno a cui la presidentessa Grossi teneva in modo particolare. Siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti, perché la continuità può arrivare solo con questa politica, e così stiamo facendo, con l'obiettivo di prendere giovani interessanti da far crescere e portare in alto". Ma in casa del Pescara è vietato parlare di serie A. "Non ne parlo - dice Sebastiani - perché la nostra è una squadra che non è stata costruita per andare in serie A, ma per fare un campionato dignitoso".