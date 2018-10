Termosifoni accesi in frazioni aquilane

(ANSA) - L'AQUILA, 9 OTT - Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha stabilito, con un'ordinanza, l'accensione degli impianti termici negli edifici pubblici e privati delle frazioni di Assergi, Camarda e Filetto, per un massimo di quattro ore, a partire da oggi, martedì 9 ottobre, in anticipo rispetto alla data fissata al 15 ottobre per la messa in funzione delle caldaie.

La disposizione si è resa necessaria, si legge nel testo del documento, poiché "le attuali condizioni meteorologiche non garantiscono, in alcune ore del giorno, le sufficienti temperature in alcune zone del territorio comunale".