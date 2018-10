Aggredita per debito usura, 4 arresti

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 9 OTT - Una famiglia di etnia rom residente a Sulmona - madre, figlia, genero e nipote - è stata arrestata dalla Squadra anticrimine del commissariato su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Sulmona Marco Billi. Le accuse sono di usura per tutti e quattro e tentato omicidio aggravato dalla crudeltà per Sonia Di Rosa, 45 anni. Gli altri arrestati sono Bruno Spinelli (43), marito della donna, il figlio Luigino Spinelli (22), e la madre della donna, Liliana Morelli (69). Tutto è accaduto il mese scorso quando Sonia Di Rosa si è recata ad un autolavaggio di Sulmona pretendendo dalla titolare la restituzione di un prestito di tremila euro del 2016. Alla giustificazione della donna che aveva già provveduto a restituire il denaro - in due anni e mezzo avrebbe consegnato 18 mila euro a fronte di tremila euro di prestito - la Di Rosa ha afferrato una chiave inglese colpendo ripetutamente la proprietaria dell'autolavaggio procurandole ferite alla testa e al braccio.