Sulmona, riqualificazione centro storico

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 8 OTT - Al via i lavori di riqualificazione del centro storico di Sulmona. Come annunciato dall'assessore ai Lavori pubblici Nicola Angelucci le operazioni riguarderanno quattro aree, le zone da piazza XX Settembre a Corso Ovidio dal civico 162 a 217, dal civico 133 al 160, la porzione di via Mazara fino al civico 13 e un'area inerente piazza del Carmine. "Gli interventi, che dureranno circa un mese e mezzo, riguarderanno soprattutto il rifacimento della pavimentazione con cubetti di porfido, la sistemazione di nuovi arredi urbani in massello di travertino, come panchine, cestini per i rifiuti, fioriere. Saranno sostituite le lampade al sodio con proiettori a led". Un nuovo look che coinvolgerà anche piazza XX Settembre e lo slargo a ridosso dell'acquedotto lungo corso Ovidio, vicino piazza del Carmine, in cui sarà realizzata una nuova pavimentazione con lastre di porfido e saranno collocati nuovi arredi urbani.