Banca Fucino:stop con Barents,nuovi soci

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Banca del Fucino e gruppo Barents interrompono definitivamente le trattative per la partnership e l'istituto "è così avviato verso la valutazione dei termini per l'ingresso nel capitale di nuovi investitori istituzionali che ad oggi è in fase avanzata". Dopo diversi mesi di analisi ed incontri seguiti alla firma del MoU di aprile 2018, nell'ultimo periodo sono maturate divergenze sui piani futuri della Banca che hanno spinto le parti ad interrompere definitivamente le trattative.. In parallelo la Banca sta definendo con un altro soggetto un'operazione di deconsolidamento integrale del proprio portafoglio crediti deteriorati (NPE). Gli attuali azionisti supporteranno ancora la Banca nel suo percorso di crescita per garantire lo storico rapporto fiduciario con la clientela nelle aree dove l'istituto opera. "Sono certo di poter costruire anche in futuro un percorso di sviluppo importante per la Banca fondata dalla mia famiglia" ha dichiarato Alessandro Poma Murialdo, Presidente di Banca del Fucino.