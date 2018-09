Rapina in villa: arresto per i primi tre romeni fermati

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 29 SET - Dopo la convalida del fermo di polizia dei tre romeni, interrogati oggi nel supercarcere di Lanciano in relazione alla rapina di domenica scorsa nella villa dei coniugi Martelli, il gip di Lanciano Massimo Canosa ha tramutato il provvedimento in custodia cautelare in carcere, come richiesto dal procuratore capo, Mirvana Di Serio. Il provvedimento riguarda i fratelli Costantin Aurel Turlica, 22 anni, e Ion Cusmin Turlica (20) e il loro cugino Aurel Ruset (25), difesi dall'avvocato Domenico Russo.

Sono accusati di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma. I tre hanno ammesso la loro partecipazione alla cruenta rapina, negando invece di essere responsabili della mutilazione dell'orecchio destro di Niva Bazzan, atto per il quale hanno incolpato il connazionale Alexandru Bogadan Colteanu (26), arrestato a Casal di Principe (Caserta) per il tentativo di ricettare un orologio rubato nella villa dei Martelli. (ANSA).