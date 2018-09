Gazebo per Giornata prevenzione sismica

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 26 SET - Gazebo in 500 piazze italiane e anche in quelle di Sulmona, L'Aquila, Avezzano e Carsoli per la prima giornata nazionale della prevenzione sismica. L'iniziativa, promossa dagli Ordini nazionali degli Ingegneri e degli Architetti, è stata presentata a Sulmona dall'assessore Antonio Angelone, con Pierluigi De Amicis, presidente dell'Ordine degli Ingegneri dell'Aquila, ed Edoardo Compagnone, presidente dell'Ordine degli Architetti dell'Aquila.

Dalle 9 alle 20 di domenica 30 settembre, in piazza XX Settembre, ingegneri e architetti saranno a disposizione dei cittadini per informarli sull'iter riguardante le opere di miglioramento sismico degli edifici, sul bonus sisma e le agevolazioni fiscali previste per opere di miglioramento sismico. Da domenica 30 sul portale www.prevenzionesismica.it i cittadini potranno fare richiesta di sopralluoghi in edifici, condomini o aggregati che si terranno dal 22 ottobre al 30 novembre.