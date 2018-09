Rapina in villa: quattro i prelievi per 2000 euro

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 25 SET - Dai controlli effettuati nelle banche, i rapinatori hanno effettuato in totale quattro prelievi alla Ubi Banca di Lanciano, ognuno da 500 euro per un totale di 2000 euro, sottratti attraverso le carte di credito che i banditi si sono fatti consegnare dal medico Carlo Martelli. Fonti di Polizia confermano la notizia sui prelievi effettuati nella stessa banca dove, frammenti di filmati della videocamera, hanno ripreso due malviventi - dei quattro che hanno aggredito il professionista e la moglie - giunti incappucciati per effettuare i prelievi di denaro. (ANSA).