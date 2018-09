Ciclismo: Ballerini vince il Matteotti

(ANSA) - PESCARA, 23 SET - Davide Ballerini si è aggiudicato la 71/a edizione del Trofeo Matteotti di ciclismo, a Pescara. Il corridore della Androni Giocattoli Sidermec ha tagliato per primo il traguardo di Piazza Duca degli Abruzzi, precedendo Giovanni Visconti (Italia) e Marco Tizza (Nippo Fantini). Per Ballerini è la seconda vittoria in 24 ore dopo il trionfo di ieri al Memorial Pantani. Sono stati 13 i giri percorsi per un totale di 195 chilometri. Presente oggi a Pescara anche il ct della nazionale italiana, Davide Cassani. "Non riesco ancora a realizzare di aver vinto due gare in tre giorni. Quando me ne renderò conto, non dimenticherò mai questo week-end", dice Davide Ballerini commentando quella che è stata una corsa durissima, oltre che per le altimetrie, anche per la temperatura di quasi trenta gradi.