Arti occulte in'Notte Magica'Introdacqua

(ANSA) - INTRODACQUA (L'AQUILA) 23 SET - Arti occulte e mistiche atmosfere hanno caratterizzato la terza edizione de 'La Notte Magica' di Introdacqua (L'Aquila). In un palcoscenico suggestivo alcuni operatori olistici sono stati pronti ad 'assistere' l'anima dello spettatore con le loro abilità, tutte diverse, che affondano le radici in un passato lontano, alla ricerca di un'armonia fra corpo e anima che da sempre l'uomo sogna. La terza edizione si è dipanata dal centro del paese verso via Piana, una vicina parallela del corso principale che si apre dietro una delle porte del Borgo, con una scenografia naturale esaltata dalle luci e da una colonna sonora dolce e ipnotica che è scaturita a volte dall'accompagnamento musicale del violino suonato da Alessandro Settevendemmie altre da punti musicali nascosti fra drappi e luci di fiaccole e lanterne. I partecipanti sono stati catapultati in un ambiente contemplativo ed esoterico grazie anche alle conferenze tenute da esperti del settore.