Giorgi, basta ignorare cambiamenti clima

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 21 SET - Conoscere e avere la consapevolezza dei cambiamenti climatici non basta perché "dalla consapevolezza dovrà nascere l'azione, non solo nella vita e nell'impegno di tutti i giorni, ma anche nel mandare un messaggio forte alle classi politiche che il problema non si può più ignorare". Questo il messaggio che il premio Nobel per la pace 2007, Filippo Giorgi, climatologo di fama mondiale, laureato in Fisica all'Aquila, manda da Sulmona, la sua città, parlando come ospite d'onore all'inaugurazione dell'anno scolastico del Liceo Classico. "È importante - dice Giorgi in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano 'il Centro' - che si formi un'opinione pubblica su questi temi e questa deve nascere dai ragazzi. Abbiamo una grande responsabilità verso le prossime generazioni che speriamo non dovranno rimpiangere le nostre scelte". Alla domanda se ha nostalgia della sua Sulmona risponde: "Non torno molto spesso, ma mia moglie è dell'Aquila e quindi veniamo regolarmente in Abruzzo, una regione stupenda".