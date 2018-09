Musei senza barriere, un corso a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 20 SET - Sabato 22 e domenica 23 settembre al Museo delle Genti d'Abruzzo giornate di formazione e informazione per l'abbattimento delle barriere comunicative con il progetto 'Maps' (Musei Accessibili alle Persone Sorde), ideato dall'Ente Nazionale Sordi (Ens) e cofinanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il patrocinio del Comune di Pescara, per garantire la piena accessibilità dei luoghi d'arte e dei musei alle persone sorde. Il corso, gratuito, dedicato ad Abruzzo e Molise, si tiene dalle 9 alle 17, occorre iscriversi su http://www.progettomaps.it. "Ospitiamo questo corso con l'impegno a veder crescere il progetto all'interno delle nostre strutture - spiega l'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo - E' nostro dovere dare la massima diffusione all'arte, alla storia perché solo così possiamo nutrire la comunità del bello che ci appartiene e condividerlo anche con chi vive condizioni non paritarie. Collaboreremo con l'Ens perché il progetto realizzi la sua finalità".