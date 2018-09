Rissa con mazze da baseball, 5 arresti

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 19 SET - I carabinieri della compagnia di Atessa (Chieti) hanno arrestato cinque albanesi accusati di rissa e resistenza a pubblico ufficiale. La notte scorsa, a mezzanotte, in una piazza di Piazzano di Atessa, località Piana La Fara, si sono affrontati due gruppi picchiandosi selvaggiamente con bastoni e mazze da baseball.

Immediato l'arrivo dei carabinieri, coordinati dal capitano Marco Ruffini, i quali hanno cercato di disperdere i duellanti risultati alticci. Tutti hanno opposto resistenza all'intervento dei militari. Soltanto due degli albanesi feriti hanno fatto ricorso alla medicazione all'ospedale di Atessa, riportando lesioni per una prognosi rispettivamente di 10 e 7 giorni. In giornata è prevista l'udienza di convalida degli arrestati al tribunale di Lanciano. L'indagine è coordinata dal procuratore Mirvana Di Serio. I carabinieri stanno approfondendo le motivazioni che hanno scatenato la rissa.