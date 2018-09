Festival della Chitarra, ultima serata

(ANSA) - L'AQUILA, 16 SET - Si conclude oggi la 25/a edizione del 'Festival Internazionale della Chitarra', importante momento nella programmazione della Società Aquilana dei Concerti "B.

Barattelli", allestito in collaborazione con l'Associazione Chitarristica Aquilana e l'Associazione Festival Internazionale della Chitarra. Domenica 16 settembre, nell'Auditorium del Parco dell'Aquila alle ore 21, è la volta del chitarrista Massimo Felici e del soprano Gaia Mattiuzzi che eseguiranno un ciclo di Songs di Mario Castelnuovo-Tedesco su testi del poeta ebreo spagnolo dell'XI secolo Moses-Ibn-Ezra. Nelle quattro giornate, dal 12 settembre, si sono esibiti in apertura il duo chitarristico Anabel Montesinos e Marco Tamayo, con brani di Boccherini, Paganini, Rossini, Sor, Rodrigo, Granados; gli altri giorni sono stati dedicati al compositore Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), con i giovanissimi chitarristi Andrea Campopiano e Giulio Tavaniello e un evento in collaborazione con l'Istituto Cinematografico dell'Aquila "La Lanterna Magica".